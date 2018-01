Prefeitura faz poda de árvores como prevenção a chuvas e tempestades

Podas começaram na terça-feira (foto: Franklin de Freitas)

A Prefeitura de Curitiba faz nesta semana a poda de árvores da Rua Inácio Lustosa, no São Francisco. As podas de manutenção e remoção de ervas de passarinho começaram na terça-feira e os trabalhos seguem até hoje, no trecho entre as ruas Mateus Leme e Parnaíba. A ação é preventiva e visa evitar quedas de árvores e galhos em dias de vento e tempestade, bastante comuns durante a temporada de verão em Curitiba. Os trabalhos exigem interdição parcial da via.