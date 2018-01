Casos de dengue estão em queda pelo segundo ano seguido no Paraná

(foto: Divulgação/Sesa)

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou nesta semana o primeiro boletim epidemiológico da dengue de 2018. Desde agosto de 2017 até o dia 2 de janeiro deste ano, foram confirmados 340 casos de dengue no Paraná, sendo 324 autóctones e 16 importados. Deste total, a maioria foi confirmada na regional de saúde de Maringá (140 casos positivos). Também foram confirmados sete casos de chikungunya e nenhum de zika neste período.

O número de casos de dengue é menor que o do mesmo período do ano passado, quando eram confirmados 366 casos da doença. O ano epidemiológico da dengue vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. O último ano epidemiológico, 2016/2017, foi o de menor registros de casos no Paraná, e encerrou com 870 casos, diferente do ano anterior, que foi o de maior número de ocorrências confirmadas da história da saúde no Estado — 56.351.

Apesar da queda no número de casos pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria da Saúde insiste em que os cuidados contra a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, sejam contínuos, já que esta época do ano, com calor e muita chuva, favorece o mosquito.