Temperaturas podem passar dos 30ºC em Curitiba no fim de semana

Uma massa de ar quente deixa o tempo seco em todo o Paraná hoje. Com isso, as temperaturas sobem em todas as regiões e a possibilidade de chuva é de quase zero. O sol aparece desde cedo em Curitiba, onde a máxima nesta sexta (5) deve chegar a 29ºC, mas para sábado (6), segundo previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), é de queos termômetros atinjam 32ºC na Capital. No interior e nas praias também faz muito calor.