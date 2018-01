Presidente da Intel vendeu metade de suas ações antes de divulgação de falha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Intel, Brian Krzanich, vendeu metade de suas ações em novembro de 2017 -quatro meses antes da divulgação de falhas de segurança nos chips da fabricante. Com a venda, o executivo ficou com o nível mínimo de papéis permitido para que continuasse à frente da companhia. Não há nenhuma sugestão de que a decisão do presidente esteja ligada à divulgação do defeito, segundo o "Financial Times", que confirmou a informação.

O fato, porém, expõe Krzanich a uma situação desconfortável. A Intel afirmou, em nota, que a venda não tem nenhuma relação com as falhas recentemente encontradas e que teria sido parte de um plano padrão de venda de ações, segundo o "Business Insider" -que afirma que o executivo sabia da vulnerabilidade do sistema quando tomou a decisão.

A falha de design encontrada em microprocessadores fabricados pela Intel foi divulgada nesta quarta (3) e fez as ações da empresa caírem 3,92%. O defeito, que se estende a produtos da Advanced Micro Devices e da ARM Holding, provocou forte alarme no mercado, já que o defeito basicamente permite que hackers roubem informações sensíveis de praticamente qualquer dispositivo de computação com chips dessas marcas. O defeito afeta a chamada memória kernel nos chips x86 fabricados na última década, segundo o site britânico "The Register", citando programadores não identificados. A falha também pode permitir que hackers explorem vulnerabilidades de segurança que incluem acesso a informações sigilosas como senhas de acesso.

A memória kernel funciona como intermediário na comunicação entre o hardware e o software. Normalmente, para completar uma ação como conectar a uma rede ou adaptar um arquivo, o processador dá controle temporário ao kernel -o que, aparentemente, cria uma brecha que nos piores casos podem comprometer dados de login, informações pessoais, arquivos confidenciais, entre outros. Não ficou claro de imediato se a Intel enfrentará qualquer responsabilidade financeira significativa decorrente da falha relatada.