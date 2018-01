Eletricista foi o 'bico' mais procurado no ano passado

(foto: Divulgação)

Apesar de uma ligeira melhora no mercado de trabalho no ano passado, milhões de brasileiros ainda estão em busca de um emprego. E, enquanto uma vaga não aparece no mercado formal, uma das alternativas foi a busca por um bico. Um levantamento feito pela plataforma iPrestador — serviço gratuito para quem quer contratar profissionais — , mostrou quais o serviços mais buscados durante o ano passado. Na liderança, o eletricista.

O levantamento levou em conta a base de usuários da plataforma e mostrou que o bico mais procurado pela população foi o de eletricista, com cerca de 7% das consultas. Logo atrás, aparece a posição de pedreiro, com 4%.

“As buscas realmente reforçam a necessidade da sociedade atualmente, em que precisamos rapidamente de serviços essenciais, como um eletricista e um pedreiro”, explica Ronaldo Barros, um dos fundadores da plataforma. A plataforma possui 20 categorias diversas e 1 mil profissões diferentes.

Para 2018, o serviço pretende chegar a 500 mil pessoas cadastradas, sendo que 50 mil delas serão profissionais. Atualmente, o serviço possui 7 mil usuários ativos, dos quais cinco mil são prestadores de serviço. Para usar o aplicativo, não é necessário pagar anuidade e o usuário dispõe das redes sociais dos usuários cadastrados.

Assim como outros semelhantes, o aplicativo conecta de forma rápida contratantes a profissionais que oferecem seus serviços.