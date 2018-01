Grandes lojas podem amanhecer com fila nesta sexta-feira

(foto: Arquivo Bem Paraná)

Grandes redes de varejo fazem, nesta sexta-feira (4), suas liquidações de início de ano, o que pode levar muitas pessoas a amanhecerem na fila à espera de uma boa compra. O Magazine Luíza, por exemplo, já tinha fila de clientes em suas lojas, ontem. A rede realiza a sua tradicional liquidação desde 1994, e promete descontos que podem chegar a 70%. Outras grandes redes de varejo, especialmente de eletrodomésticos, seguem o exemplo, e também realizam sua queima de estoque nesta semana, com descontos que variam de 50% a até 80%.

As liquidações de começo de ano são uma forma das empresas se desfazerem do estoque de fim de ano e renovar os produtos no ano novo. Portanto, o consumidor precisa estar atento e verificar a qualidade do produto e se ele não está com defeito.