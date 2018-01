Cinema na Biblioteca

A Biblioteca Pública do Paraná oferece uma programação infantil especial neste mês de janeiro. O “Cine Pipoca” de férias tem início hoje, com a exibição do filme ‘Ursinhos Carinhosos’ e distribuição de pipoca para as crianças. A programação segue durante todas as sextas-feiras deste mês, na Seção Infantil, às 16h, com entrada gratuita.

Programação completa

Dia 5 — Ursinhos carinhosos

Dia 12 — O grilo feliz

Dia 19 — A invasão dos dinossauros

Dia 26 — O mágico de Oz

Serviço:

“Cine Pipoca” de férias

Onde: Biblioteca Pública do Paraná. R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba

Quando: Todas as sextas-feiras de janeiro, às 16 horas, na Seção Infantil

Quanto: Gratuito