Soviet abre 2018 com duas festas hoje e amanhã

A pista do Soviet começa o ano com muito agito, em duas festas para o fim de semana. Pop, EDM, funk e R&B tomam conta da casa a partir das 23h hoje e amanhã (5 e 6/1). Soviet Station é a festa que abre a programação com os DJs ADRN, Fefo, Lumo e Vitor Cruz. A noite tem promoção: dose dupla de vodka Orloff e de Catuaba até 1h. A entrada de R$ 25 sai a R$ 15 até 1h com nome na lista.

Já no sábado, a festa Stardust conta com os residentes Dimis, Duda Rezende, Fefo e Lumo recebendo o DJ convidado Manolo Neto. Até 1h, há double de vodka Orloff e gim Seagram’s. A entrada de R$ 30 fica R$ 20 até 1h com nome na lista. A lista amiga está disponível no Soviet App, aplicativo da casa para iOS e Android.