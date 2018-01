O Rappa desce a serra para o último show no Paraná

A banda O Rappa no palco: apresentação em Guaratuba deve ter uma pegada acústica e um toque especial (foto: Divulgação)

Guaratuba, no litoral paranaense, foi uma das cidades escolhidas para receber a última apresentação do O Rappa, ‘Acústico Oficina Francisco Brennand’ antes da pausa da banda em abril por tempo indeterminado. Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão Meneses desembarcam nas areias do litoral paranaense no sábado (6), para única apresentação no Café Curaçao (Rua Brejatuba, 500) com o show do CD e DVD ao vivo gravado em Recife. A apresentação, com uma pegada acústica e um toque especial acontece a partir das 23 horas, com abertura da banda Onze20.

O grupo tem duas décadas de carreira e já somam 10 álbuns lançados, mais de três milhões de discos vendidos, diversos prêmios (são recorde de prêmios em vídeoclipes até hoje) e discos de ouro, platina e diamante. O repertório do show contará com grandes hits da carreira como ‘Uma Vida Só’, ‘Anjos’ e ‘Boa Noite Xangô’, entre outros.

SERVIÇO

O RAPPA

Local: Café Curaçao Guaratuba (Av. Brejatuba, 500)

Quando: 06 de janeiro de 2018 (Sábado)

Horários: Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h

Valores: de R$ 50 (meia-entrada) a R$195,50 (inteira), de acordo com o setor.