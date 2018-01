Super indico!

Na festa da Fernanda Motta, em Florianópolis, teve lançamento do Amázzoni Gim

Vai de 08 a 26 de janeiro a DesColônia de Férias da Casa Labirinto, na Allegro, em Santa Felicidade. Um projeto super inovador de lazer educativo. Uma excelente opção aos que querem apenas o melhor para os seus filhos. Criada pelo pedagogo Luca Rischibiter, a Casa Labirinto já está na sua décima segunda edição da DesColônia.

Programa dominical

Domingo é dia de se deliciar com a maravilhosa Fideuá, no Olivença Tapas, da Mercadoteca. Trata-se de uma versão portuguesa da boa e velha Paella. Com camarões, mexilhões e lulas. No lugar do arroz vai uma massa bem fina.

De um tudo

Pintura com lápis de cor, introdução à música clássica, fotografia, história e até xamanismo. Estas são as opções de cursos que o Solar do Rosário preparou para o mês de janeiro. Sempre é bom aprender coisas novas.

