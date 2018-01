Novela ‘Deus Salve o Rei’ dá exemplo de superação

Não há como não reconhecer o trabalho, profissionalismo e organização da teledramaturgia da Globo. ‘Deus Salve o Rei’, a nova das 7, no ar a partir da próxima terça, vai estrear com 30 capítulos gravados, 18 editados e 12 inteiramente finalizados. Falar o quê?! E isso porque ainda houve a necessidade de superar os problemas provocados pelo incêndio, que destruiu praticamente toda a sua cenografia. Um acontecimento que levou o pessoal envolvido a se desdobrar e, o quanto antes possível, passar por cima dos inúmeros transtornos causados. A possibilidade de um adiamento, levantada num determinado instante, rapidamente deixou de ser considerada graças ao esforço e determinação de todos. Dentro desse contexto, também chamou atenção uma observação feita por Bruna Marquezine, que pode até explicar o sucesso dessa engrenagem. Segundo ela, além do profissionalismo, muito está relacionado ao entrosamento da equipe, do aspecto “família”. Sobrou até uma alfinetada: “Tem produção por aí que diz que é uma ‘família’, mas a gente sabe que não é tão ‘família’ assim. Ao contrário do que acontece aqui”.

Bola de 3

A TV Gazeta vai transmitir os jogos da LBF, Liga de Basquete Feminina, a partir do dia 14. A narração será de Celso Cardoso e Vinícius Rodrigues, com comentários das ex-jogadoras Janeth Arcain e Helen Luz.

Tudo na mesma

Os contratos de vários integrantes do departamento de esportes da Band, em fase de negociação desde o ano passado, não foram renovados até agora. Entre os principais, Neto, Denílson e Téo José. Está tudo conversado, ajustado, mas nada assinado.

Deselegância

Gugu Liberato é outro que virou o ano sem saber o que fazer da vida. Para todos os efeitos, ainda não existe ou não foi colocado um ponto final na sua relação com a Record. Uma situação extremamente desconfortável para um artista com a sua história.

Outro lado

Se em toda essa situação, a descortesia da Record com Gugu salta aos olhos de todos, culpa também cabe a ele de não ter puxado seu carro no momento certo. Nunca deveria ter permitido chegar a esse ponto.

Futebol

A partir da próxima quarta-feira, a Band vai transmitir, ao vivo e com exclusividade na aberta, os jogos da Florida Cup. Participações do Atlético Nacional (Colômbia), Barcelona (Equador), Legia Warsaw (Polônia), Rangers (Reino Unido) e PSV Eindhoven (Holanda), além dos brasileiros Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro.

Vale destacar

Mesmo as que mais abusavam, BandNews e ESPN Brasil entre elas, é importante reconhecer que a poluição na imagem, de modo geral, foi reduzida consideravelmente nos últimos tempos. Diminuiu bem o elevado número de informações que antes havia numa mesma tela. Hoje, além do que é dito, o excesso fica por conta de um rotativo.

25 anos

Este ano as transmissões do ‘Band Folia’ irão completar 25 anos. A Band foi a primeira emissora a fazer o carnaval nacionalmente, em 1993, considerado para a época um ato de pioneirismo. Até porque não eram tão comportadas com as atuais.

Homenagem

“Zerima, 40 Anos de Melodia”, gravado no teatro da Universidade Federal Fluminense, de Niterói, será exibido no Canal Brasil, neste sábado, seis da noite. Foi uma das últimas apresentações de Luiz Melodia, que nos deixou em agosto passado.

Meio-campo

A fixação de Lívia Andrade como uma das apresentadoras do “Fofocalizando”, terá reflexos diretos em outras funções do programa. Por exemplo: os merchandisings, que antes eram feitos só pela Mara, agora serão divididos entre as duas. Ou de acordo com o desejo do cliente.

Foto: divulgação

Primeiro dia – Regina Volpato estreia segunda-feira à frente do ‘Mulheres’ na TV Gazeta. Durante todo este mês, sempre ao vivo, entre 14h e 17h50, a apresentadora comandará o programa. Por outro lado, a torcida na emissora é enorme para que ela seja efetivada como substituta de Cátia Fonseca.

Bate – Rebate

O ‘Golden Globe Awards 2018’, direto de Los Angeles, que premia os grandes talentos da TV e cinema, terá transmissão do TNT, neste domingo, a partir das 22 horas...

... O ator e comediante americano Seth Meyers estará à frente dos trabalhos...

... Carol Ribeiro e Hugo Gloss ficarão encarregados do tapete vermelho, a apresentação será de Domingas Person e os comentários de Rubens Ewald Filho.

Globo já está com chamadas do “Big Brother” no ar...

... Mesmo sendo um assunto que é sempre tratado com muito sigilo, todos os participantes desta próxima edição já foram escolhidos...

... O que resta é apenas tratar dos necessários tramites internos, como entrega de documentos, contratos etc.

... E a cada intervalo intensificando ainda mais o anúncio das novidades da sua programação em 2018.

É curioso observar como algumas emissoras ainda estão em ritmo de festa...

... O Natal e o Ano Novo, no caso delas, ainda estão em plena comemoração...

... Trabalhar, que é bom e do jeito que vai, só na semana que vem. E olhe lá.

C´est fini

Cao Hamburger, autor de ‘Malhação – Viva a Diferença’, sentiu o “outro lado” da repercussão do beijo lésbico das personagens Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio), exibido terça-feira. Acredite, Hamburger foi muito xingado por “denegrir” a imagem de pureza angelical da Grigio, que foi a Mili em ‘Chiquititas’. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!