Samara Felippo diz que foi 'vítima de capas de revistas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Samara Felippo fez um longo desabafo sobre a aceitação do seu corpo nesta quinta (4). No seu Instagram, a artista compartilhou uma foto em que aparece bebendo uma cerveja de sutiã e mostrando, como ela diz, sua "pancinha". "Sofri quando aos 15 anos fui rejeitada de uma agência de modelos por ter o quadril largo demais. E olha que eu nunca fui gorda, mas já me achei enorme diversas vezes e sofria com isso. Fiz lipo em lugares do meu corpo que odiava (aos 26 anos). Hoje olho pra trás e não me culpo, não me julgo. Fui apenas vítima das capas de revistas, da pressão da mídia, da obrigação de estar sempre linda." A intérprete da policial Natália em "Apocalipse", trama bíblica da Record, ainda convidou suas seguidoras a também mostrar fotos de suas "pancinhas" ao final da publicação. Pelos comentários, internautas, entre homens e mulheres, gostaram da atitude. "Te amo por esse texto e por me ver refletida em alguém real, porém de referência para muitas mulheres escondidas"; "Maravilhosaaaaaa! Ainda sofro, ainda 'fecho a boca', ainda subo na balança com medo, ainda compro roupa para 'esconder a gordurinha'. Mas vai chegar o dia que não vou me culpar tanto"; e "Que linda Samara. Te acompanho desde 'Malhação' e sinto muito orgulho do mulherão que você tem mostrado ser. Obrigado por nos mostrar a beleza que a mídia distorce" são algumas das mensagens de apoio deixadas por seguidores. 'CRISE DE ACEITAÇÃO' Em maio, outro desabafo da atriz, que é mãe de duas meninas, Alicia e Lara, com o jogador de basquete Leandrinho, viralizou nas redes sociais. Na época, Samara falou sobre sobre a "crise de aceitação" do cabelo cacheado enfrentada pela filha mais velha. "Resolvi me inteirar mais sobre cachos. Num momento de crise, ela me falou sobre a falta de representatividade na escola, na sala de aula, nas propagandas, nos brinquedos. É essa nossa sociedade racista", disse a atriz em publicação também no Instagram.