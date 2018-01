MAXIMALIZE

Apenas ele – Um casaco que pode virar seu curinga total, seu companheiro por uma temporada inteira. Pense muito em ter um assim, só não esqueça que as golas peludas - essas sim - só servem em dias muito frios, mas pode rolar com quase nada por baixo, se n (foto: Fotos: Ana Clara Garmendia)

Aqui estamos em 2018, salve, salve!!! E o assunto é? Moda! Vamos a elas porque é melhor pensar em como nos mostra ao mundo qual é a nossa vibe.

Aqui as vontades não mudaram apenas porquê o calendário virou. O ciclo começado em 2017 continua e eu quero muito falar da importância de uma peça master, grande, maxi, do que os fashionistas chamam, de tempos em tempos, de statement. O jargão significa que uma peça de destaque revele aos outros quem você é. Mas vamos aprofundar nessa história... Mostrar quem somos por meio da roupa pode ser falso para alguns e extremamente verdadeiro para outros, então, não leve isso muito a sério, porque é tudo tão imposto que não dá para saber se, lá no fundo, aquela pessoa que usa aquela roupa é exatamente quem ela aparenta ser. Pirei? Sim e não. O melhor de tudo é pensarmos o que, dentro das peças statements, podem ser fáceis e uteis para nós. Aí sim elas viram realmente algo que fala por nós. E para algo falar sobre nós, apenas usando muito e sentindo a roupa. É isso!

Com o frio daqui eu tenho sentido muito minhas peças longas, meus casacos que cobrem meu corpo e que podem ser a base do meu look. Exemplo: comprei um maxi mantô da marca Sacai e não tiro do corpo. Ele fala muito sobre mim, tem capuz como eu gosto, mangas quentes, grandes bolsos, zíperes... É marinho e quebra super meu galho com várias produções. Ando louca por azul. Indo em frente, tenho um outro casaco que é longo e de malha e esse sim é meu quimono da hora. Não que o modelo seja quimono, mas ele também é grande e serve para ir por cima, se está uma temperatura média ou por baixo, se está frio.

Te deixo duas ideias de peças maxis que podem entrar no seu campo de desejos para 2018. Um beijo e um Feliz Ano!

No veludo – Ele lembra o look do Pequeno Príncipe. E pode ser também um baita companheiro de temporada fria. Veludo é de épocas, mas como na moda tudo é uma grande Roda da Fortuna, não tenha medo de usar um assim, sendo ele novo ou velho. É um look que pode ser sempre usado, independentemente de ser o tal das modas ou não. Eu amo casacos longos! - apenas para pontuar. #MinhaDica