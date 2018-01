Quina volta a acumular e paga cerca de R$ 4 milhões no próximo concurso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.572 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (4), em Camboriú, foram os seguintes: 10, 22, 32, 45 e 54. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 6.000.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 103 apostas ganhadoras, R$ 5.323,04 Terno - 3 números acertados - 8617 apostas ganhadoras, R$ 95,67 Duque - 2 números acertados - 200821 apostas ganhadoras, R$ 2,25

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.127 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (4), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 05, 08, 29, 34, 45 e 80. O time do coração é a Inter de Limeira (SP). O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 3.800.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 29.848,42 5 números acertados - 374 apostas ganhadoras, R$ 570,06 4 números acertados - 6624 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 57805 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA SENA

Nenhum apostador as seis dezenas nas duas faixas do concurso 1.739 da Dupla Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (4), em Camboriú (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 10, 11, 13, 31, 32 e 50; 2º sorteio - 24, 28, 33, 37, 49 e 50. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 2.600.000,00. Confira o rateio oficial: 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 3.807,78 Quadra - 4 números acertados - 1012 apostas ganhadoras, R$ 81,70 Terno - 3 números acertados - 20132 apostas ganhadoras, R$ 2,05 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 27 apostas ganhadoras, R$ 2.411,60 Quadra - 4 números acertados - 1176 apostas ganhadoras, R$ 70,30 Terno - 3 números acertados - 20468 apostas ganhadoras, R$ 2,01