Falta de energia paralisa linha 8-Diamante da CPTM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um problema técnico no sistema de energia paralisa desde às 5h40 desta sexta-feira (5) a linha 8-Diamante (Julio Prestes-Itapevi) da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A CPTM ainda não sabe informar o que teria provocado a falta de energia. Segundo a companhia, nenhum trem circula na linha e não há previsão de normalização. Por volta das 6h, funcionários da companhia ajudavam passageiros a desembarcarem de um trem nos trilhos próximo à estação Osasco, na Grande São Paulo. Passageiros também esperavam a normalização do sistema nas plataformas das estações. A CPTM acionou Operação Paese (Plano de Assistência entre Empresas em Situação de Emergência) com ônibus para atender os passageiros nas estações Carapicuíba, Barra Funda e Itapevi. A SPTrans disponibilizou 45 ônibus para o transporte dos usuários entre Osasco e Barra Funda. Em Itapevi, os ônibus do Paese mal conseguiam parar no ponto de ônibus em frente à estação de trem devido ao grande número de pessoas que se aglomeravam para embarcar. O problema também interrompe a circulação de trens entre as estações Osasco e Presidente Altino da linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) porque a CPTM teve que desligar uma subestação de energia compartilhada pelas duas linhas.