Ex-participante do programa 'The Voice Kids' sofre acidente de carro em SP 

TÂNIA CAMPELO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Joyce Mendes, 13, semifinalista do "The Voice Kids" 2017, sofreu um acidente de carro com a família na tarde desta quarta-feira (3), na rodovia federal BR-459, em Piquete (SP). A adolescente, o pai, a mãe e dois irmãos ficaram feridos. Nesta quinta (4), Mendes usou suas redes sociais para agradecer aos fãs pelas mensagens de apoio. "Estou bem e em casa, agora me recuperando do susto. Graças a Deus foi apenas um susto. Obrigada a todos pelo carinho. Amo vocês", postou a cantora mirim em seu Instagram. Ela e a família saíram de Itajubá (MG) para passar férias em Ubatuba, no litoral norte paulista, e estavam no trecho de serra da BR-459 quando sofreram o acidente, às 16h20. A estrada liga Minas Gerais ao Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Voyage em que estava a família de Joyce bateu na lateral de um caminhão Scania, na altura do km 4. Na sequência, um carro modelo Classic que vinha atrás do Voyage bateu nos dois veículos. A cantora Joyce, os pais Vanderlei, 41, e Jacqueline, 38, e os irmãos Rafael e Miguel, de 17 e 6 anos, respectivamente, ficaram feridos. Os passageiros dos outros veículos não se feriram. A família foi encaminhada para a Santa Casa de Lorena. Segundo o hospital, Joyce, o pai e o irmão mas velho sofreram escoriações leves. A mãe passou a noite internada, mas foi liberada na manhã desta quinta. Já o irmão mais novo da cantora mirim permanecia em observação no hospital, mas seu estado é estável. Joyce e o irmão mais velho retornaram para a cidade mineira de Itajubá, onde a família mora. Os pais ficaram no hospital com o filho caçula. A cantora mirim participou do "The Voice Kids" no ano passado, no time de Carlinhos Brown, e chegou à fase semifinal do programa.