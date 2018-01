Madelena acusa Lígia de ter sido uma péssima mãe em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta (5) em "Pega Pega", novela de Claudia Souto, Expedito impede Nina de falar com Sabine. Siqueira e Domênico (Marcos Veras) não conseguem extrair o depoimento de Aníbal, que insiste em permanecer calado. Nina informa a Athaíde (Reginaldo Faria) que Aníbal não falou durante o depoimento. Nelito se sente atraído por Raquel. Luiza (Camila Queiroz) comenta com Bebeth que sente que Maria Pia (Mariana Santos) está mudando. Sérgio entrega a Eric (Mateus Solano) a relação de bens do patrimônio do empresário. Lígia procura Madalena na tentativa de convencê-la a denunciar Sabine. Madelena não dá espaço para Lígia e a acusa de ter sido uma péssima mãe para Maria Pia. Aníbal decide contar tudo que sabe sobre a morte de Mirella, depois que recebe a visita de Dulcina. Eric procura Júlio.