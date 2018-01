Em 'Malhação', Tato pressiona K2 a refazer o teste de gravidez na sua presença

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta sexta (5) em "Malhação - Viva a Diferença", novela de Cao Hamburger, Tato (Matheus Abreu) se desespera com a falsa revelação de K2. Todos se divertem na festa de Tonico e Keyla (Gabriela Medvedovski). Deco afirma a Roney que será um pai presente para Tonico. Tato questiona K2 sobre a veracidade da gravidez. Tato desabafa com Anderson (Juan Paiva) e ele insinua que desconfia de K2. Ellen (Heslaine Vieira) conta a Fio que ficou com Jota. Noboru estranha a ausência de Tato e questiona Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari). Tina afirma a Lica e Mitsuko que quer morar com Anderson. Tato pressiona K2 a refazer o teste de gravidez na sua presença.