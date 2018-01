Em 'Tempo de Amar', Padilha revela a Inácio que o conhece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo desta sexta (5) em "Tempos de Amar", novela de Alcides Nogueira, Nicota tenta acalmar Maria Vitória (Vitória Strada). Giuseppe pede que Helena o deixe voltar para casa. Pepito teme ter prejuízo na venda das geleias. Vicente (Bruno Ferrari) decide convidar Carolina (Mayana Moura) para jantar com Maria Vitória. Eunice sente-se mal e Celeste (Marisa Orth) desconfia. Conselheiro decide comprar o chalé de Reinaldo, mas exige que Bernardo não revele sua identidade. Fernão (Jayme Matarazzo) entrega a carta adulterada de Inácio (Bruno Cabrerizo) para Henriqueta. Delfina (Letícia Sabatella) discute com Tereza (Olivia Torres). Macário desiste de contar para José Augusto (Tony Ramos) o plano de Fernão. Pepito culpa Alzira pela possível falência da família. Lucerne (Regina Duarte) recebe Lutero Padilha no cabaré e pede que Inácio jogue com ele. Teodoro (Henri Castelli) vê Vicente com Maria Vitória e Carolina no restaurante. Padilha revela a Inácio que o conhece. Teodoro se desentende com Vicente e acaba expulso do restaurante. Padilha conta para Inácio sobre Mariana.