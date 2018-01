Presídio de Goiás onde 9 morreram em rebelião registra novo motim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um princípio de rebelião foi contido pela polícia, por volta das 4h30 desta sexta-feira (5), na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), o maior presídio de Goiás onde cerca de 2.000 presos condenados cumprem pena. A unidade também fica dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, onde outra rebelião deixou, no primeiro dia do ano, nove mortos e 14 feridos. O governo do Estado informou que não houve mortes, mas ainda não repassou informações sobre feridos e fugas. Houve focos de incêndio. O superintendente executivo de administração penitenciária de Goiás, coronel Newton Castilho, já havia afirmado, na última terça-feira (2), em coletiva de imprensa, que havia risco de conflito muito maior dentro da penitenciária. A declaração ocorreu um dia depois da rebelião na colônia agroindustrial do regime semiaberto, que deixou as nove vítimas. Na noite desta quinta-feira (4), outra rebelião estourou na unidade, que também fica dentro do complexo prisional. A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que equipes do Gope (Grupo de Operações Penitenciárias Especiais) e da Polícia Militar invadiram o presídio e retomaram o controle do local e, por volta de 7h desta sexta, foi iniciado procedimento de revista.