Acidente no RJ mata dois turistas argentinos e deixa quatro feridos

Dois turistas argentinos morreram e quatro ficaram feridos em um acidente automobilístico, na tarde desta quinta (4), na lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. As informações são da Agência Brasil. De acordo com informações do Centro de Operações da prefeitura, dois carros, um Ford Fiesta e uma caminhonete Ranger, bateram no cruzamento da avenida Alexandre Ferreira com a rua General Tasso Fragoso, próximo à sede de remo do Vasco da Gama.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas e informou que no Fiesta estavam seis turistas argentinos de uma mesma família: um casal, dois filhos e os pais da mulher. As duas mulheres foram encaminhadas para o hospital Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Os dois homens tiveram apenas ferimentos leves e as duas crianças, uma menina de 13 anos e um menino de 4 anos, foram levados em estado grave para o hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não atualizou as informações sobre o estado de saúde das crianças. A caminhonete envolvida na colisão era ocupada por dois adultos, moradores do Rio de Janeiro, que saíram ilesos. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.