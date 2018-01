Destaques da programação (de 6 a 12 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga: - SÁBADO, 6 HBO, 22h VIDA Título original: Life Produção: EUA, 2017 Direção: Daniel Espinosa Elenco: Hiroyuki Sanada, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Olga Dykhovichnaya Seis cientistas a bordo da Estação Espacial Internacional analisam uma amostra de Marte que evidenciaria a vida extraterrestre. A curiosidade deles se transforma em medo quando descobrem que a amostra é um organismo capaz de destruir todas as formas de vida. - DOMINGO, 7 Maxprime, 22h O CONTADOR Título original: The Accountant Produção: EUA, 2016 Direção: Gavin O’Connor Elenco: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, Jeffrey Tambor, John Lithgow, Jean Smart Christian Wolff sente mais afinidade com os números que com as pessoas. Por trás da fachada de contador público em Illinois, Christian trabalha como contador particular para algumas das organizações criminosas mais perigosas do mundo. - SEGUNDA, 8 Telecine Cult, 22h TRÊS HOMENS EM CONFLITO Título original: The Good, The Bad And The Ugly Produção: Alemanha/Espanha/Itália, 1966 Direção: Sergio Leone Elenco: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef Durante a Guerra Civil, três homens juntam forças para tentar encontrar uma fortuna em ouro. Mas tudo se complica, já que nenhum deles está com intenção de dividir a riqueza. - TERÇA, 9 TCM, 16h SHAKESPEARE APAIXONADO Título original: Shakespeare in Love Produção: EUA, 1998 Direção: John Madden Elenco: Geoffrey Rush, Gwyneth Paltrow, Tom Wilkinson, Joseph Fiennes No fim do século 16, William Shakespeare, dramaturgo talentoso e precoce do cenário londrino, precisa dar um fim à crise criativa que vem sofrendo. Apesar de várias tentativas e da pressão feita pelos administradores das salas de teatro, ele não consegue se concentrar na sua nova peça. Até que conhece uma nova musa inspiradora, a bela Lady Viola, com quem vive um romance secreto que fará as suas palavras fluírem como nunca antes. - QUARTA, 10 Canal Brasil, 22h AS SUFRAGISTAS Título original: Suffragette Produção: Reino Unido, 2015 Direção: Sarah Gavron Elenco: Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bonham Carter No início do século XX, após décadas de manifestações pacíficas, as mulheres ainda não possuem o direito de voto no Reino Unido. Um grupo militante decide coordenar atos de insubordinação, quebrando vidraças e explodindo caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos locais à causa. Maud Watts. - QUINTA, 11 MAX, 19h40 MANCHESTER À BEIRA-MAR Título original: Manchester By The Sea Produção: EUA, 2016 Direção: Kenneth Lonergan Elenco: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Kenneth Lonergan, Heather Burns, Allyn Burrows, Matthew Broderick Lee Chandler recebe a notícia de que seu irmão morreu e que foi nomeado tutor do sobrinho de dezesseis anos. Ele tem que voltar a sua cidade natal e se adaptar à nova vida, para isto ele precisa enfrentar o passado. - SEXTA, 12 Canal Brasil, 22h CIDADE DE DEUS Produção: Brasil, 2002 Direção: Fernando Meirelles, Kátia Lund Elenco: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora, Phellipe Haagensen Buscapé é um jovem pobre, negro e muito sensível, que cresce em um universo de muita violência. Buscapé vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, ele acaba sendo salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão. É através de seu olhar atrás da câmera que Buscapé analisa a rotina da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.