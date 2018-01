Destaques da programação (de 6 a 12 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 6 Record, 23h MISSÃO MADRINHA DE CASAMENTO Título original: Bridesmaids Produção: EUA, 2011 Direção: Paul Feig Elenco: Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O’Dowd Lillian vai se casar e convida a amiga Annie para ser sua madrinha. Ela, que enfrenta problemas profissionais e amorosos, resolve se dedicar à função de corpo e alma. Só que, logo no primeiro evento organizado, Annie conhece Helen, uma bela e rica mulher que quer ser a nova melhor amiga de Lillian. - DOMINGO, 7 Band, 21h VELOCIDADE MÁXIMA Título original: Speed Produção: EUA, 1994 Direção: Jan de Bont Elenco: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels Em Los Angeles, o psicopata Howard Payne colocou uma bomba em ônibus exigindo dinheiro. Caso a velocidade do veículo seja menor que 80 km/h, a bomba irá explodir. O policial Jack Traven consegue entrar no ônibus em movimento e explica a situação para os passageiros, mas um deles fere o motorista com um tiro acidental. - SEGUNDA, 8 Globo, 22h49 MALÉVOLA Título original: Maleficent Produção: EUA, 2014 Direção: Robert Stromberg Elenco: Angelina Jolie, Elle Fanning, Shalrto Copley, Lesley Manville, Imelda Staunton, Juno Temple Baseado no conto da Bela Adormecida, o filme conta a história de Malévola, a protetora do reino dos Moors. Desde pequena, esta garota com chifres e asas mantém a paz entre dois reinos diferentes, até se apaixonar pelo garoto Stefan. Os dois iniciam um romance, mas Stefan abandona Malévola. A garota torna-se uma mulher vingativa e amarga. - TERÇA, 9 SBT, 23h15 ATL - O SOM DO GUETO Título original: ATL Produção: EUA, 2006 Direção: Chris Robinson Elenco: Antwan Andre Patton, Mykelti Williamson, Keith David. Enquanto quatro jovens amigos se preparam para a vida após o ensino médio, diferentes desafios geram diferentes pontos de virada em suas vidas. Para eles, os dramas se resolvem e desenrolam na pista de patinação. - QUARTA, 10 Globo, 15h03 ERAGON Titulo original: Eragon Produção: EUA, 2006 Direção: Stefen Fangmeier Elenco: Edward Speelers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle. Eragon é um humilde jovem que vive em Alagaesia, um reino controlado por Galbatorix, um monarca poderoso e malvado. Um dia, Eragon encontra uma pedra preciosa que depois descobre ser um ovo de dragão. Quando a criatura nasce, Eragon elabora um plano para destruir Galbatorix. - QUINTA, 11 Globo, 15h03 O VALE DOS CAVALEIROS Titulo original: Valley Of The Knights Produção: Noruega, 2015 Direção: Thale Persen Elenco: Andre Eriksen, Kyrre Hellum, Kalle Hennie e Bjarte Tjostheim. Um senhor do mal, ansioso dois regra do Vale dos Cavaleiros, rouba um terno magia da armadura e gelo Determinado a caçar o jovem rainha para o partido em falta, a luva de tomada de neve. Mas duas crianças corajosas de nosso mundo estão vindo para cá dois resgate. - SEXTA, 12 SBT, 23h15 BABÁ FORA DE CONTROLE: MISSÃO BRASIL Título original: Babysitting 2 Produção: França, 2015 Direção: Nicolas Benamou, Philippe Lacheau Elenco: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat. Namorados, Franck e Sonya estão de férias e vão ao Brasil conhecer o pai dela, que é dono de um hotel no país. Em uma visita a uma caverna, a avó de Sonya se junta a eles no passeio. Quando tudo dá errado, começa uma estranha e louca aventura. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.