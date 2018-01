Nova rebelião atinge outra unidade do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Uma nova rebelião ocorre nesta sexta-feira (5) no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Desta vez, na Penitenciária Odenir Guimarães (POG).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, nesta madrugada a corporação recebeu um chamado e deslocou para a unidade prisional duas viaturas, como prevenção para o caso de um incêndio. No local ocorre uma grande movimentação policial.

Nota divulgada pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária (Dgap) diz que - por volta das 4h30 - houve um princípio de rebelião na penitenciária, que abriga presos em regime fechado.

Agentes do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), com apoio da Polícia Militar, invadiram o presídio e retomaram o controle do local. A nota informa também que, por volta das 7h, começou o procedimento de revista. A Dgap não diz se há vítimas.

Esta é a terceira rebelião no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, as outras duas ocorreram na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. A primeira, na segunda-feira (2), causou a morte de nove presos e 14 ficaram feridos.