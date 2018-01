Conheça cinco parques de Curitiba fora do roteiro turístico tradicional

Parque Barreirinha na regional Boa Vista, um parque coberto por matas nativas e lagos, com peixes, patos, marrecos, gansos e pequenos animais vivendo livremente (foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Com a chegada do verão, nada melhor do que procurar a sombra de uma árvore e desfrutar da natureza. Com clima ameno e muitas paisagens verdes, Curitiba é conhecida pelos seus parques, com cinco vezes mais áreas verdes por habitante do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Além dos parques mais famosos como Barigui e Tanguá, Curitiba tem muitas outras opções. Confira cinco parques fora do roteiro turístico tradicional:

Parque Barreirinha

Um parque coberto por matas nativas e lagos, com peixes, patos, marrecos, gansos e pequenos animais vivendo livremente. Localizado na região Norte da cidade, no bairro da Barreirinha, está a apenas nove quilômetros do Centro.

Criado em 1959, mas transformado em parque e entregue a população apenas em 1972, o Parque da Barreirinha tem uma área de 275.380 metros quadrados, entre araucárias, aroeiras, canelas, bracatingas, pés de erva-mate e outras espécies nativas. No parque estão espalhadas churrasqueiras, playground e outros equipamentos de lazer.

Localização: Av. Anita Garibaldi, 6010 – Barreirinha.

Acesso: Gratuito.

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h.

Parque Gomm

O Parque Gomm herdou seu nome da tradicional família de origem britânica que viveu no casarão de arquitetura inglesa, que foi sede do consulado britânico em Curitiba. O patriarca da família Gomm foi o primeiro cônsul do Reino Unido na capital paranaense e um grande incentivador das artes e da movimentação cultural.

Conta a história que foi na residência que o músico Marc Heval compôs a canção Monsieur Le Consul à Curityba (O Sr. Cônsul em Curitiba), inspirado pelo belo local. A música rendeu o Grande Prêmio de Canção Francesa em 1950 e tomou as rádios da Europa na década.

No fim de semana, famílias aproveitam o espaço para passear e fazer piquenique.

Localização: Rua Hermes Fontes s/n – Batel.

Acesso: Gratuito.

Parque Vista Alegre

O Parque Vista Alegre é uma unidade de conservação e possui 100 mil metros quadrados. Em sua maioria, a área é coberta com vegetação nativa, com diversos exemplares de Araucária, além do lago e banhados. O destaque é a cachoeira formada pelo córrego da Vista Alegre, pertencente a Bacia do Rio Barigui.

O parque conta com decks de madeira, dois portais nas entradas, estacionamentos, parquinho, ponte, vias de acesso, pista de caminhada, labirinto de plantas e paisagismo.

Localização: R. Cel. João Maria Sobrinho, 88 - Vista Alegre.

Acesso: Gratuito.

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 20h.

Parque Iberê de Mattos

Mais conhecido como Parque Bacacheri, o Parque General Iberê de Mattos, tem 152.000 m² de área e é bastante frequentado por moradores da região. Foi inaugurado em 1988 para preservar o leito do Rio Bacacheri, além de servir como solução do problema de enchentes.

Além do lago, o parque tem canchas de futebol de areia e vôlei, churrasqueiras, parquinho, lanchonete, uma academia ao ar livre, ciclovia, pista de caminhada e sanitários.

Localização: R. Paulo Nadolny, s/n - Bacacheri.

Acesso: Gratuito.

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 6h às 20h.

Bosque Gutierrez

O Bosque Gutierrez é envolto em lendas que falam de misteriosos túneis subterrâneos, além história do Pirata Zulmiro, inglês que teria morado em Curitiba e escondido um tesouro na região.

O bosque foi construído na antiga chácara da família Gutierrez e abriga o Memorial Chico Mendes. Trechos da carta enviada por Mendes ao juiz de Xapuri, onde ele pedia proteção da justiça, foram gravados em pedra envolvida por uma cortina de água que nasce no próprio bosque.

São 35.586 m² de área com trilhas de observações que cortam o bosque por entre árvores nativas como as aroeiras, cedros, pitangueiras, os pés de araçá e pinheiros e pés de açoita-cavalo.

Localização: Av. Albino Raschendorfer, 152 - Vista Alegre

Acesso: Gratuito

Horário de funcionamento: Diariamente, das 7h às 20h.