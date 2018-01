Veja como se cadastrar e concorrer a R$ 230 mil em prêmios pelo Nota Curitibana

O Nota Curitibana, novo programa da Prefeitura, dará desconto de até 30% do IPTU e fará sorteios mensais com prêmios de R$ 10,00 a R$ 50.000,00 para quem pedir nota fiscal na área de serviços. Em homenagem ao aniversário de Curitiba (29 de março), o primeiro sorteio ocorrerá no dia 28 de março e terá um prêmio especial de R$ 150.000,00 para um único ganhador.

Depois disso, todos os meses serão sorteados R$ 230.000,00, divididos em R$ 50.000,00 para o sorteado no prêmio principal, R$ 20.000,00 no segundo e R$ 10.000,00 no terceiro; também serão concedidos 15.000 prêmios de R$ 10,00.

Para participar dos benefícios é preciso estar cadastrado no site nota.curitiba.pr.gov.br e informar o CPF sempre que pedir nota fiscal a nota fiscal eletrônica (NFS-e) em serviços como os prestados por academias de ginástica, salões de beleza, oficinas mecânicas, escolas, cursos superiores e de idiomas, estacionamentos, entre vários outros.

Dessa forma, o contribuinte acumulará créditos que irão gerar desconto no IPTU e os bilhetes para o sorteio – toda primeira nota solicitada no mês gera um bilhete, a partir daí cada R$ 50,00 geram um bilhete para o sorteio.

O contribuinte acompanha pelo site todas as suas notas emitidas, bem como os créditos e bilhetes que tem para utilizar.

Ele também poderá indicar até duas instituições de assistência social que também se beneficiarão dos prêmios principais.

Para quem emite a nota fiscal nada muda. A emissão pode ser feita pelo novo site ou pelo site específico do sistema de ISS utilizado pelas empresas.

