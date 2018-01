Rogério Ceni estreia no Fortaleza contra pentacampeão Lúcio no DF

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A estreia de Rogério Ceni no comando do Fortaleza já tem data definida. O tricolor cearense vai enfrentar o Gama, no dia 13, em Brasília. O jogo será no Bezerrão, onde Ceni levantou em 2008 o último título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo São Paulo. A partida, que está sendo chamada pelos organizadores de "amistoso pentacampeão", marcará também a estreia de Lúcio no Gama. O zagueiro foi titular na conquista da Copa de 2002, quando Ceni foi reserva de Marcos. O time de Brasília também conta com Lucas Carioca no elenco. Ele é filho de Marcelinho, ex-Corinthians. O Gama é presidido por Weber Magalhães, ex-vice-presidente da CBF e chefe da delegação brasileira no Mundial asiático. O ex-goleiro do São Paulo foi contratado em novembro pelo clube cearense para comandar o time neste ano. Ele é a grande estrela do Fortaleza em 2018, quando a equipe completa 100 anos de fundação. O time tricolor disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Ceni começou a carreira de treinador no ano passado no São Paulo. Ele foi demitido em julho, quando o time do Morumbi estava na 17ª colocação no Brasileiro. O ex-goleiro obteve 50,5% de aproveitamento (14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas) no tricolor paulista. No período, foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana (Defensa y Justicia), na quarta fase da Copa do Brasil (Cruzeiro) e na semifinal do Campeonato Paulista (Corinthians).