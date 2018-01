Hernanes é liberado de treino e São Paulo vê permanência como improvável

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hernanes foi liberado dos treinamentos do São Paulo desta sexta-feira (5) e o clube tricolor acredita que a permanência do atleta é improvável. O meia deve viajar para a Espanha, ainda sem data definida, para negociar a volta ao Hebei Fortune, da China, que faz a pré-temporada no país europeu. O clube chinês ativou cláusula no contrato de empréstimo ao tricolor que permite pedir a volta antecipada do atleta, de junho para janeiro, e pede que o meio-campista se reapresente em terras chineses já na próxima segunda-feira. O São Paulo acredita que a possibilidade do "fico" de Hernanes no Brasil é justamente a argumentação pessoal do meia. O Hebei Fortune abriu uma vaga para estrangeiro com a saída do Aloísio, por isso o interesse no retorno de Hernanes. Apesar disso, o clube da China também está sondado Mascherano e Bernard. O que mantém a esperança do São Paulo viva é a própria vontade de Hernanes, que quer ficar no tricolor. Na última quinta-feira (4), o empresário do atleta, Joseph Lee, falou sobre as preferências do meia. "Eu mesmo tenho falado diariamente com os dois clubes, Hebei e São Paulo. Estamos tentando ajudar a resolver a situação, porque o São Paulo gostaria que Hernanes ficasse e Hernanes gostaria de ficar. Não é qualquer clube tentando sua permanência, é o São Paulo, o clube que ele gosta, onde passou muitos anos da vida e conquistou muitas glórias. E gostaria de ver meu jogador feliz. Na China ele também pode ser feliz, mas no São Paulo se sente melhor", disse Lee. ARBOLEDA Arboleda também não participou dos treinamentos desta sexta-feira. O zagueiro chegou no CT da Barra Funda com dores musculares na coxa direita e fez exames. O clube diagnosticou estiramento leve no músculo anterior, ele está no Reffis e pode desfalcar a equipe por duas semanas.