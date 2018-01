Looping Lovers

Na quinta-feira (04) a Airez – Galeria de Artistas Independentes retomou as atividades e apresentou a The Wrong – New Digital Art Biennale considerada uma das maiores e mais diversificadas bienais de arte e cultura digital.

Em cartaz desde dezembro de 2017, até o dia 31 de janeiro, entre às 10h e 18h, de segunda à sábado, o público pode interagir com as obras de 10 artistas nacionais e internacionais, com entrada gratuita. A galeria fica na rua Treze de Maio, 788, ap.15.

Além da exposição física, o público curitibano tem a oportunidade de apreciar alguns vídeos apresentados nas TVs dos ônibus da cidade. Ao todo são 450 ônibus que apresentam os artistas que estão em cartaz nesta edição. Outra oportunidade de interação é o site oficial da The Wrong. O usuário, a partir da plataforma tem acesso às obras dos artistas em cartaz na Galeria. Também vai ocorrer workshops e palestras gratuitas sobre diversas temáticas que abrangem a cultura e arte digital e será divulgada nas próximas semanas.

Fundada pelo empreendedor cultural, escritor e artista maker espanhol, David Quiles Guilló, desde 2013, a The Wrong tem o objetivo de criar, promover e fomentar o pensamento inovador artístico. Para Flávio Carvalho, curador da exposição na cidade e que já participou de exposições renomadas do segmento tecnológico como a MADATAC em Madrid, Subtle Technologies Festival, em Toronto, BIDEODROMO, na Espanha, entre outros, o evento evoca a transformação na cidade em vários aspectos.

Nesta edição, a The Wrong – New Digital Art Biennale apresenta as obras dos artistas, Leandro Catapam, Sayuri Kashimura, Guilherme Zawa, Hebert Baioco, Livenoistupi, Dina Karadžić, Adam Pizurny, Mattis Dovier, Looping Lovers e Connor Sherlock.

Para visitas em grupo, entre em contato com a Galeria Airez pelo telefone: 3088-7561.