Guarda Municipal atendeu dez ocorrências por dia na Operação Natal

As equipes da Guarda Municipal de Curitiba atenderam, em média, dez ocorrências por dia durante a Operação Natal. A Guarda intensificou o patrulhamento pela região central da cidade nas últimas semanas do ano.

Foram 36 dias de operação e 30 casos de roubo - 15 a pedestres, nove deles envolvendo o transporte coletivo e outros seis a estabelecimentos comerciais. As equipes da Guarda Municipal também atenderam nove ocorrências de furto, registrados no comércio, com veículo, em patrimônio público e contra pedestres, além de uma tentativa de furto e uma de arrombamento.

No mesmo período, a Guarda Municipal atendeu 25 ocorrências de dano, sendo três arrombamentos, oito de vandalismo, sete de tumulto e outros sete relativos a desordem.

Abordagens relacionadas a substâncias ilícitas somaram 50 registros, entre uso de entorpecentes - 34 casos; tráfico de drogas - 15 casos e porte de droga - um caso. Houve cinco situações de tentativa de invasão ao transporte coletivo e outras seis ocorrências de perturbação do sossego. Foram feitos cinco atendimentos de casos de atos libidinosos e um de assédio sexual.

Novo reforço

A partir deste sábado (6), a Guarda Municipal volta a reforçar a segurança pela cidade. Desta vez, o aumento do efetivo será verificado principalmente nos finais de semana, em grandes parques da cidade, com o início da Operação Verão Curitiba.