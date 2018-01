Hernanes anuncia saída do São Paulo, mas diz que conversará com chineses

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Hernanes concedeu entrevista coletiva em tom de despedida do São Paulo nesta sexta-feira (5). De acordo com o jogador, o Hebei Fortune, da China, pediu seu retorno. A apresentação acontecerá no dia 7 de janeiro. "Só foi assinado esse contrato de empréstimo devido a essa cláusula que hoje o clube exerceu. Eles queriam apenas seis meses e o São Paulo queria um empréstimo de um ano. Para ser viável, foi acrescentada essa cláusula [de possibilidade de retorno]. Desde lá, o São Paulo tem tentado de todas as formas me manter aqui", explicou o jogador. A saída de Aloísio do Hebei Fortune abriu uma vaga para estrangeiro no elenco. Dessa maneira, o clube chinês pediu o retorno do jogador agora em janeiro. De acordo com Hernanes, uma última tentativa para permanecer no São Paulo será feita na reapresentação ao Hebei Fortune. A expectativa do jogador é conseguir convencer os dirigentes em uma conversa pessoalmente. "Ainda vou fazer uma última tentativa estando lá pessoalmente com dirigente e treinador, para tentar uma última chance, um caminho para permanecer", explicou Hernanes. "É difícil, mas esse contato do Hernanes com o clube chinês nos faz ter ainda alguma esperança", afirmou Raí, executivo de futebol do São Paulo. SELEÇÃO BRASILEIRA O retorno ao Hebei Fortune fez com que o tema seleção brasileira fosse abordada durante a entrevista coletiva. Para Hernanes, a permanência no São Paulo aumentaria sua visibilidade para uma possível convocação por Tite. O meia, contudo, aposta em sua trajetória para não ser esquecido. "Se eu estivesse aqui [no São Paulo] atuando, nesses dois meses, acredito que teria mais visibilidade para a seleção. Indo para lá, com o campeonato começando somente em março, só terei amistosos ou campeonatos não oficiais. Mas eu acho o seguinte: minha trajetória, minhas qualidades, o Tite bem conhece e já falou isso". "Nesse período, consegui mostrar minha qualidade, minha força moral e de caráter", continuou. PRATTO Logo após a despedida de Hernanes, Raí falou sobre duas negociações envolvendo o time do Morumbi. Na primeira, a possibilidade de Lucas Pratto ser vendido ao River Plate. "[Pratto] Procurou a gente, já sabia da possibilidade [da proposta]. Foi uma conversa franca, aberta e quero deixar claro o profissionalismo e o caráter do Pratto, impressionante, mesmo em uma situação pessoal e familiar que mexe muito com ele". Pelo contrato firmado no momento em que o São Paulo comprou Pratto do Atlético-MG, ficou estabelecido que uma proposta igual ou superior a 11 milhões de euros obrigaria o clube paulista a comprar os 45% dos direitos econômicos ainda vinculados ao time mineiro ou então liberar o jogador. Esse deve ser o valor base para que as conversas com o River se desenvolvam. "Vamos levar em conta o profissionalismo dele, a vontade dele, mas também demonstrando a importância que tem para o grupo do São Paulo, dentro e fora de campo", continuou Raí. Outro nome citado na entrevista coletiva foi do meia Diego Souza. Raí classificou as negociações com o meia-atacante do Sport como "bem avançadas". "Não vou comentar detalhes, mas é algo que já vem há mais tempo. Está bem avançado e é um grande jogador, que temos interesse. Existem vários nomes e possibilidades e tenho certeza que estaremos com alguns deles com a gente em breve", completou