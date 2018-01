Carille faz testes no Corinthians e escala substitutos de Jô, Arana e Pablo

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians iniciou o terceiro dia da pré-temporada com um treino intenso e marcado por testes feitos pelo técnico Fábio Carille. Na atividade da manhã desta sexta-feira (5), o comandante alvinegro escalou os substitutos do trio Jô, Arana e Pablo, além de esboçar dois esquemas táticos. De acordo com a atividade ocorrida no CT Joaquim Grava, Kazim ocupará a vaga de Jô no ataque, enquanto Pedro Henrique jogará ao lado de Balbuena. Guilherme Romão foi escalado na lateral esquerda após a saída de Arana -o clube deve anunciar Juninho Capixaba nas próximas horas. Carille, inicialmente, dividiu o grupo do Corinthians em dois. Na primeira parte do treino, o técnico comandou uma atividade com o ataque titular e escalou Clayson, Jadson, Rodriguinho e Romero, com Kazim na referência. Nessa formação, o time atuaria no 4-1-4-1. No entanto, os volantes Gabriel e Camacho também estavam em campo, deixando aberta a possibilidade de o Corinthians continuar atuando no 4-2-3-1, como ocorreu na temporada passada. Nessa parte da atividade, Carille, com bastante intensidade, escalou a defesa reserva com Léo Príncipe, Warian, Léo Santos e Moisés. Minutos depois, o treinador fez testes com a linha defensiva titular ao colocar em campo Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Romão. O meio e o ataque reservas, por sua vez, tinham Lucca, Maycon, Júnior Dutra e Marquinhos Gabriel, com Danilo na área. Os volantes eram Paulo Roberto e Fellipe Bastos. O Corinthians ainda treina mais dois dias no CT Joaquim Grava. No domingo à noite, o time viaja aos Estados Unidos para disputar a Florida Cup. O primeiro jogo será no dia 10, contra o PSV Eindhoven. Três dias depois, a equipe alvinegra mede forças com o Glasgow Ranges. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para o dia 14, diante da Ponte Preta, no Pacaembu.