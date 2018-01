Borja, Mina e Guerra se apresentam e passam por exames no Palmeiras

DANILO LAVIERI E LEANDRO MIRANDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras treinou nesta sexta-feira (5) com a reapresentação de Miguel Borja, Yerry Mina e Alejandro Guerra, que foram à Academia de Futebol pela primeira vez, mas não chegaram a ir para o campo. Depois de reencontrarem os amigos e funcionários, eles foram para a bateria de exames. A maioria do elenco já havia feito esse procedimento na última quinta. Borja e Mina já haviam acertado a reapresentação tardia, enquanto que Guerra teve problemas para voltar a São Paulo por problemas no voo para retornar ao Brasil. Dos três, o único que vive uma situação indefinida é Mina. O zagueiro pode ir de forma antecipada para o Barcelona e aguarda o Palmeiras e os espanhóis entrarem em um acordo. Enquanto o trio fazia os exames, os demais jogadores fizeram trabalhos de toque de bola sob os olhares -e gritos- de Roger Machado. Fabiano e Hyoran, que podem ser emprestados, participaram normalmente das atividades que duraram quase três horas. Fernando Prass, Jaílson, Weverton e Daniel Fuzato fizeram trabalhos especiais com os preparadores de goleiro e terminaram o trabalho com uma corrida em volta do gramado sob sol escaldante. O Palmeiras está concentrado em sua própria Academia de Futebol até o próximo dia 10 e estreia no Paulista no dia 18, contra o Santo André, no Allianz Parque.