Ensaios e eventos para o Carnaval de SP começam já nesta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2018 mal começou e o Carnaval já pede passagem. Apesar de a festa acontecer oficialmente entre os dias 9 e 13 de fevereiro, ensaios das escolas de samba e desfiles de blocos de rua começam a agitar os foliões mais animados. O calendário oficial da folia ainda não foi divulgado pela prefeitura, mas algumas prefeituras regionais já divulgaram a programação para suas regiões, como Butantã e Pirituba. Blocos tradicionais também apontam as datas de seus desfiles e de alguns eventos de preparação, os famosos esquentas. A badalada Vila Madalena (zona oeste), que chegou a ser ameaçada de perder a festa pelo prefeito João Doria (PSDB), ainda deve receber a batucada. O plano do tucano era levar os tradicionais blocos de rua que circulam por ali para a avenida 23 de Maio, que liga o centro à zona sul da cidade. Após críticas, no entanto, a administração acertou o ritmo e chegou a um consenso com representantes de blocos, dando garantias de que o modelo descentralizado será mantido. Mas o Carnaval paulistano não será só de blocos. Os ensaios técnicos das 34 agremiações de São Paulo começam nesta sexta (5) com a Camisa Verde e Branco. Todas as escolas dos grupos Especial, de Acesso e Acesso 2 farão seus últimos ajustes no Sambódromo do Anhembi (zona norte) até 2 de fevereiro. Ao todo, serão 17 dias de testes das escolas já no local da apresentação. As pessoas que quiserem acompanhá-los não precisarão pagar a entrada, que ficará restrita ao portão 29, na avenida Olavo Fontoura, 1.209, em Santana. Além da Casa Verde, que passará pela avenida nesta sexta, também terão ensaio técnico neste final semana as escolas Brinco da Marquesa, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde e X-9 Paulistana, sendo as cinco no sábado (6), a partir das 19h. A única dúvida é a escola Acadêmicos do Tucuruvi, que teve seu galpão na zona norte atingido por um incêndio nesta quinta (4). Cerca de 90% das fantasias e adereços produzidos pela escola para o Carnaval deste ano foram destruídos. Veja alguns esquentas e blocos já confirmados: * Gambiarra + Tiago Abravanel (esquenta) Dia: 12 de janeiro, às 23h; Local: no Audio, av. Francisco Matarazzo, 694; Quanto: ingressos a partir de R$ 20. Monobloco (esquenta) Dia: 13 de janeiro, às 22h; Local: Audio, av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda; Quanto: ingresso a partir de R$ 30. Confraria do Pasmado (esquenta) Dia: 14 de janeiro, às 15h; Local: no Traço de União, r. Claudio Soares, 73, Pinheiros; Quanto: ingressos a partir de R$ 20. Sargento Pimenta (esquenta) Dia: 1º de fevereiro, às 21h30; Local: Casa Natura Musical, r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; Quanto: ingressos a partir de R$ 50. Bantantã Dia: 2 de fevereiro, das 18h à meia-noite; Local: av. Valdemar Ferreira, esquina do Tropical Dance, Butantã. Bloco Carangola Dia: 3 de fevereiro, das 12h às 20h; Local: r. Carangola, Caxingui. Corujão do Grajaú Dia: 3 de fevereiro, das 15h às 22h; Local: r. Prof. Oscar Barreto Filho, 252, Capela do Socorro. Folia na Vila Dia: 3 de fevereiro, das 14h às 20h; Local: r. Rosa Nascimento Lima. Banda do Gueri Gueri Dia: 3 de fevereiro; Local: em frente ao restaurante Ilha das Flores, r. Curumim, Morumbi. Nu'Interessa Dia: 3 de fevereiro, das 14h às 20h; Local: r. Filinto de Almeida, 50 (atrás do fórum de Pinheiros). Ritaleena Dia: 3 de fevereiro (horário ainda não informado); Local: região de Pinheiros. Veterano Cidade Dutra Dia: 3 de fevereiro, das 14h às 16h; Local: praça Escolar s/nº, Capela do Socorro. Acadêmicos do Baixo Augusta Dia: 4 de fevereiro, das 15h às 21h; Local: r. da Consolação, Consolação. Atrás do Copo Dia: 4 de fevereiro, das 12h às 19h; Local: r. dr. Rui Rodrigues Dória, Veleiros. Band Deco Dia: 4 de fevereiro, das 12h às 20h; Local: estacionamento do edifício Jaú, av. Heitor Antônio Eiras Garcia, Jd. Bonfigloli. Carnabronks Dia: 4 de fevereiro, das 13h às 21h; Local: r. João Amado Coutinho, 1.009, Cohab de Taipas. Confraria do Pasmado Dia: 4 de fevereiro (dia ainda não informado); Local: região de Pinheiros. Família Samba Rock Soul Dia: 4 de fevereiro, das 14h30 às 20h; Local: av. Joaquim de Nazareth, Vila Zatt. Galo Folia Dia: 4 de fevereiro, das 12h às 17h; Local: r. Adele Zazur, Vila Pereira Barreto. Gambiarra + Tiago Abravanel Dia: 4 de fevereiro, das 14h às 19h; Local: av. Brig. Faria Lima, em frente ao bar Pirajá. Monobloco Dia: 4 de fevereiro (horário ainda não divulgado); Local: no entorno do Parque Ibirapuera. Pilantragi Dia: 4 de fevereiro, das 12h às 20h; Local: av. prof. Alfonso Bovero com a r. Caraíbas. Ritaleena Dia: 10 de fevereiro (horário ainda não informado). Local: região do Ipiranga; Samba da Zimba Dia: 10 de fevereiro, das 12h às 18h; Local: r. José Bento Cotolengo. Zattrevidos Dia: 10 de fevereiro, das 14h às 21h; Local: r. Jenny Bonilha Costivelli, Vila Zatt. Bloco de Gleubs Dia: 11 de fevereiro, das 15h às 21h; Local: r. Jacinto Pereira, Jd. Panamericano. Bartantã Dia: 12 de fevereiro, das 15h às 17h30; Local: R. Santanésia, Jd. Previdência. Bloco das Loucas Dia: 13 de fevereiro, das 11h30 às 22h; Local: r. Cônego Luís Vieira da Silva, Jd. João 23. Bloco do Gleubs Dia: 13 de fevereiro, das 15h às 21h; Local: r. Jacinto Pereira, Jd. Panamericano. Locomotiva Piritubana Dia: 13 de fevereiro, das 12h às 19h; Local: av. Elísio Cordeiro de Siqueira, 1.200, Vila Mangalot. Minhoqueens Dia: 13 de janeiro, das 16h às 23h; Local: r. 13 de Maio, 886, Bela Vista. Unidos do Jardim Primavera Dia: 13 de fevereiro, das 14h30 às 16h30; Local: r. Francisco de Caldas. Bloco SA Dia: 17 de fevereiro, das 12h às 20h; Local: r. Estevan Lopes, Butantã. Eretantã Dia: 17 de fevereiro, das 13h às 18h; Local: pç. Elis Regina, Vila Gomes. Venha Conosco Dia: 17 de fevereiro, das 15h às 20h; Local: av. do Arvoreiro, Capela do Socorro. Bloco Vovô Garoto Dia: 18 de fevereiro, das 12h às 19h; Local: comunidade da Mandioquinha. Descontrole Folia Dia: 18 de fevereiro, das 12h às 22h; Local: r. Paolo Agostini, Pq. Ipê. Lua Roxa Dia: 18 de fevereiro, das 15h às 19h; Local: av. Elísio Cordeiro de Siqueira, 1.000. My Chama Que Eu Vou Dia: 18 de fevereiro, das 14h às 19h; Local: na via no meio do pq. Jd. da Felicidade, Jd. da Felicidade. * Pode haver mudanças na programação