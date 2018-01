'Acho louco que tem gente que reclama do politicamente correto', diz Tainá Müller 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a atriz Tainá Müller, 35, que é de Porto Alegre (RS), no seu Estado "essa coisa do macho é ainda mais impregnada". "Acho louco que tem gente que reclama do politicamente correto. Dizem assim: 'Ai, que mundo chato, não dá mais pra ser machista, homofóbico, racista. Tá muito chato, não posso me divertir'. Reclama porque não é com eles, né? Um absurdo", disse a atriz em entrevista à revista "Cosmopolitan" de janeiro. À publicação a intérprete da Aurora em "Do Outro Lado do Paraíso", atual folhetim das nove da Globo, também falou sobre violência doméstica -sua personagem na trama de Walcyr Carrasco, que namora Gael, papel interpretado por Sérgio Guizé, sofre num relacionamento abusivo. "A cultura machista é muito predominante. Essa brutalidade masculina os aprisiona também. Muitos homens têm essa atitude violenta para afirmarem sua masculinidade. O Gael, de certa forma, não deixa de ser vítima dessa cultura também." Müller, que é integrante de um grupo de atrizes, diretoras e produtoras que se reúne para estudar feminismo com as filósofas Marcia Tiburi e Djamila Ribeiro, educa seu filho, Mrtin, quanto ao assunto. "Vejo que desde cedo os meninos são instigados e cobrados a se afirmar pela violência, com lutinhas, com super-heróis. Não quero isso pra ele", diz. "Também quero ensiná-lo a cuidar porque em geral ensina-se a menina a cuidar e o menino a ser cuidado." Publicação do Grupo Abril, a "Cosmopolitan" de janeiro chaga às bancas nesta sexta (5).