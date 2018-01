João Paulo (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube confirmou nessa sexta-feira (dia 5) a contratação do meia João Paulo e do atacante Zé Carlos. João Paulo, 27 anos, disputou o último Brasileiro da Série B pelo Santa Cruz-PE. O jogador já vinha sendo monitorado há tempos pelo executivo de futebol Rodrigo Pastana. Em 2016, teve uma boa temporada no ASA-AL. “É uma grande oportunidade. O Paraná foi muito bem ano passado e agora tem o desafio maior de disputar a Série A. Estou bastante confiante naquilo que poderemos fazer ao longo do ano”, disse o jogador, que tem por característica a mobilidade pelos lados do campo.

O outro reforço confirmado é o artilheiro Zé Carlos, 34 anos . O jogador realizou toda a bateria de testes clínicos e físicos e assinou seu contrato com o Paraná. Ele disputou a última Série B pelo CRB e está entre os cinco maiores artilheiros da década no futebol brasileiro, com 110 gols marcados. Ele fica atrás somente de Fred (174), Neto Baiano (124), Leandro Damião e Magno Alves (ambos com121). “É uma marca importante. Espero continuar fazendo gols e ajudando o Paraná nesta temporada. Estamos trabalhando forte, com um grupo unido, para dar alegria para o torcedor”, disse Zé Carlos.

O time paranaense já contratou sete reforços para 2018. Além de João Paulo e Zé Carlos, já trouxe o goleiro Luis Carlos, os zagueiros Charles e Neris, o volante Alex Santana e o atacante Diego.

Dos titulares de 2017, seguem com situação indefinida o meia Renatinho e o zagueiro Iago Maidana. Os dois dependem de negociações com outros clubes (Mirassol e São Paulo) para uma renovação.

Já deixaram o Paraná o lateral-direito Cristovam (Suwon Samsung Bluewings-COR), o zagueiro Eduardo Brock (Goiás), o volante Gabriel Dias (Inter), o meia João Pedro (Atlético-PR) e o atacante Robson (Bangkok United-TAI).

O Paraná completou nesta sexta-feira (05) o seu quarto dia de pré-temporada. Os jogadores concluíram as avaliações físicas pela manhã, com testes de velocidade e força. As atividades foram coordenadas pelo preparador físico Rodrigo Rezende. À tarde, todo o grupo foi para a piscina térmica do Ninho da Gralha para um trabalho regenerativo.

O Tricolor aos poucos vai formatando o seu elenco para a disputa do Campeonato Paranaense, que tem início programado para o dia 17, às 21h45, frente ao União Beltrão, no estádio Anilado.