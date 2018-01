Grêmio abre treinos do ano com time de transição, reforços e Douglas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio voltou a treinar, mas as primeiras movimentações de 2018 serão com caras novas e sem o elenco tricampeão da Libertadores. Nesta sexta-feira (5), o clube tricolor abriu a temporada com o chamado time de transição. O grupo se prepara para a disputa do Gauchão e ganhou a companhia dos novos reforços do clube a também de Douglas, em recuperação de lesão no joelho. Grohe, Arthur, Luan e companhia regressam apenas no dia 18. A apresentação foi no CT Presidente Luiz Carvalho e juntou dois grupos. Um com atletas que já haviam iniciado treinos em 18 de dezembro e outros que voltaram de férias nesta sexta. Entre os nomes confirmados estão três reforços, e dois deles sequer foram anunciados oficialmente pelo Grêmio. Além de Thaciano, ex-Boa Esporte, o Grêmio já botou na lista Paulo Miranda, ex-Red Bull Salzburg, e Alisson, do Cruzeiro. Paulo Miranda desembarcou em Porto Alegre quase ao mesmo tempo em que a cerimônia de início do ano foi realizada. Alisson já havia chegado na noite de quinta-feira. Eles serão incorporados ao elenco principal nas próximas semanas, mas já aproveitam a pré-temporada dos jovens para adiantar preparação. O time de transição jogará grande parte da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Com o elenco principal ainda em férias, reflexo da temporada estendida pela participação no Mundial de Clubes, o Grêmio será treinado por César Bueno. Ao todo, entre o grupo que começou a treinar no dia 18 e os que voltaram agora, são 28 nomes já em pré-temporada. Lucas Poletto, que teve destaque na reta final do ano passado, renovou contrato por mais seis meses (com opção de prorrogação até o final de 2018) e também está na relação. Confira a lista completa dos atletas que jogarão o Gauchão: Goleiros: Bruno Grassi, Leo Jardim e Brenno Laterais: Felipe e Guilherme Guedes Zagueiros: Marco Saravia, Anderson, Mendonça, Santiago, Ruan e Paulo Miranda Volantes: Machado, Balbino, Rodrigo Ancheta, Matheus Henrique Meias: Jean Pyerre, Patrick, Lima, Vico, Isaque, Thaciano, Tontini e Douglas* Atacantes: Dionathã, Lucas Poletto, Alisson, Tilica e Pepê *Douglas realiza fisioterapia após segunda cirurgia no joelho esquerdo e deve voltar a jogar apenas em maio