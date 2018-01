Neymar freta jatinho para trazer Marquezine ao Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após passar a virada de ano ao lado de Neymar, 25, a atriz Bruna Marquezine, 22, precisou da ajuda do craque para voltar ao Rio de Janeiro. Bruna estava em Fernando de Noronha quando seu voo foi cancelado. Então o jogador do PSG fretou um jatinho para a atriz. A atriz Luana Xavier, que voltaria no mesmo voo de Bruna, foi quem contou a história no Instagram. "É por isso que sou súdita da Bruna Marquezine. Nosso voo foi cancelado e só viríamos hoje para o Rio, eis que Brumar surge com este frete de Recife para o Rio", escreveu ela.

RECONCILIAÇÃO — Oficialmente separados desde junho de 2017, Marquezine e Neymar teriam terminado o relacionamento após o jogador pedir a namorada de cinco anos em casamento e a atriz recusar pois não queria colocar a carreira em risco. "Estamos separados, foi uma decisão nossa, terminamos bem e torço muito por ela", afirmou Neymar na época. "Faz parte, é vida que segue", completou. Contudo, em dezembro de 2017, Neymar afirmou que voltaria com Marquezine. "Voltaria. Pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã", disse ele.

Recentemente, Marquezine e Neymar foram vistos juntos em uma festa de Ano-Novo, na qual trocaram beijos e abraços. Eles passaram a virada no ano em Fernando de Noronha. Na segunda (1º), o jogador do PSG (Paris Saint-Germain) se declarou para a atriz ao publicar, no Instagram, uma foto em que em os dois se beijam. "Quando vi já estava nos teus braços. Love you, Pretinha", escreveu o atleta da legenda da imagem.