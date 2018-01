Turista demora 3h30 só para ir à cidade vizinha no litoral norte de SP

REGINALDO PUPO UBATUBA, SP (FOLHAPRESS) - Os turistas que decidiram aproveitar as praias do litoral norte de São Paulo neste fim de semana enfrentaram durante toda a sexta-feira (5) trânsito lento. Na Rio-Santos, a viagem entre Caraguatatuba e Ubatuba, que em dias normais é dura 30 minutos, estava sendo concluída em três horas e meia. A Rio-Santos, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, e a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, apresentaram tráfego intenso durante todo o dia. Na Tamoios foi implantada uma faixa adicional no trecho de serra para desafogar o tráfego. A viagem entre São Paulo e o litoral norte durou, em média, sete horas. O motorista também enfrentou lentidão no trecho de São Sebastião, entre a praia da Enseada e o centro. O percurso, usualmente feito em 20 minutos, estava sendo percorrido em uma hora e meia. Na Praia Grande, em Ubatuba, que é cortada pela Rio-Santos, o motorista também teve que ter paciência para transitar pela via, devido ao excesso de banhistas que precisam atravessá-la para chegar à orla da praia. Ainda na Rio-Santos, houve congestionamento nos trechos que dão acesso às principais praias do litoral norte, como Maresias (São Sebastião) e Massaguaçu (Caraguatatuba). Quem decidiu ir para Ilhabela teve que enfrentar entre 3h a 5h de espera na fila da balsa.