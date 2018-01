Corinthians renova com Cássio, Fagner e Camacho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira (5) as renovações de contrato do goleiro Cássio, do lateral Fagner e do volante Camacho. De acordo com o clube paulista, Cássio e Fagner estenderam seus vínculos pelo mesmo período, até o fim de 2021. Camacho, que terminou a temporada 2017 como um dos titulares do time campeão brasileiro, prolongou seu contrato até dezembro de 2020.

A renovação do trio era uma das prioridades da diretoria corintiana, que agora busca um acordo com os agentes do zagueiro Balbuena -o jogador tem contrato com o clube paulista até o fim deste ano. Cássio e Fagner são os jogadores com mais partidas com a camisa do Corinthians no atual elenco. Revelado pelas categorias de base do clube, o lateral soma 226 jogos, enquanto o goleiro tem 319.