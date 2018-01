Km 43 da BR-277, na Serra do Mar, às 19h40 dessa sexta-feira (foto: Reprodução/Ecovia)

O movimento foi intenso na tarde dessa sexta-feira (dia 5) no sentido Litoral da BR-277, no trecho que liga Curitiba a Paranaguá. Por volta das 19h30, o movimento registrado pela Ecovia – concessionária que administra o trecho – era de 2.100 veículos por hora no sentido praias. No sentido contrário, para a capital, o tráfego também foi acima da média durante a tarde, com 1.100 carros por hora. O movimento considerado normal é de 600 veículos por hora.

"Segue intenso o movimento na BR-277, sentido Praias. Até 18h, mais de 15 mil veículos passaram pelas cabines de pedágio em direção ao litoral ao longo do dia", informou a Ecovia.

Apesar da grande quantidade de veículos, não foram registrados pontos de lentidão na estrada à tarde. Também não houve acidentes no trecho nesse período, segundo a Ecovia.

No entanto, no ínicio da noite, um veículo teve uma pane e ficou parado na estrada, fechando uma das pistas. "Segue interditada uma das faixas no km 43, sentido praias, devido veículo com problemas mecânicos. Há lentidão no local em razão do alto fluxo", informou a Ecovia às 19h30. A concessionária informou às 21 horas que a pista foi liberada.

Por volta das 21 horas, o tráfego ainda era intenso em vários pontos da rodovia. O fluxo era de 1.500 veículos por hora nesse horário.

O primeiro fim de semana de 2018 será de movimento intenso nas estradas que levam ao Litoral paranaense. A concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra o trecho Curitiba-Litoral da BR-277 e as PRs 508 e 407, prevê 100 mil veículos circulando pela rodovia desta sexta-feira (05) até domingo (07). Esse volume é duas vezes maior que o movimento de um fim de semana normal, fora da temporada de verão.

Os horários de maior movimento na BR-277 sentido Litoral deverão ser registrados entre 18h e 21h de sexta (05) e na manhã de sábado (06), com previsão de fluxo acima dos dois mil veículos/hora. Já no retorno a Curitiba, o maior fluxo de veículos está previsto para o domingo (07), especialmente entre 17h e 23h.

“Com a chegada do verão, aumentam também as temperaturas dos veículos que viajam pela BR-277. Antes de seguir pela estrada, confira se seu veículo está apto para uma viagem, principalmente no retorno à Curitiba”, explica o gerente de Atendimento ao Usuário e Engenharia da Ecovia, Fabiano Medeiros.

Quem viaja ao Litoral tem à sua disposição três unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) localizadas nos km 35 e 10 (sentido Paranaguá) e km 61,2 (sentido Curitiba), onde pode usar banheiro, fraldário e telefone público e se abastecer de café e água, além de esticar as pernas e descansar um pouco.

Para solicitar serviços de atendimento a panes, guincho ou mesmo informar eventuais acidentes na rodovia, o motorista pode ligar gratuitamente para o 0800 410 277 durante 24 horas por dia. O movimento na estrada pode ser acompanhado por meio das imagens de monitoramento, disponibilizadas no site www.ecovia.com.br, ou pelo Twitter, seguindo o perfil @ecovia. A tarifa de pedágio pode ser paga em dinheiro ou com cartão de débito.