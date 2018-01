Inter anuncia contratação de Wellington Silva, ex-Fluminense

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou, nesta sexta-feira (5), a contratação de Wellington Silva, 24 anos. O atacante já havia acertado com o clube gaúcho antes da virada do ano, mas esperava a burocracia para poder ser incorporado ao grupo. Ele chega do Fluminense por empréstimo até dezembro de 2018. O anúncio ficou pendente por uma semana. A demora se deveu em virtude de um último ajuste contratual e documento liberatório do Fluminense e do Arsenal. Wellington Silva era um desejo antigo do Internacional.

Para fechar a contratação, o clube gaúcho ofereceu, primeiramente, troca ao Fluminense e depois fechou empréstimo simples, com compensação aos cofres do time carioca. Mesmo sem a etapa burocrática vencida, o jogador já havia iniciado os treinos em Porto Alegre. Na terça-feira, ele foi flagrado correndo ao lado dos novos companheiros. Nesta sexta, apareceu à beira do campo para observar a primeira atividade com bola do elenco colorado. Antes de ficar à espera da papelada, Wellington Silva realizou exame de imagem e teve diagnosticada pequena lesão na região do púbis. O Inter, no entanto, obteve laudo médico liberando a contratação.