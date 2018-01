Blocos não oficiais fazem esquenta de Carnaval

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O próximo domingo (7), o primeiro do ano de 2018, marca a abertura não oficial do Carnaval de rua do Rio. Blocos que não têm autorização da prefeitura para desfilar se apresentarão ao longo do dia. É uma oportunidade para os foliões esquentarem tamborins e testarem ideias de fantasias para a festa de fevereiro.

Ao todo, cerca de 20 blocos irão tocar no centro da cidade, na região da Praça 15, Lapa e zona portuária. A programação começa às 11h e a última apresentação será as 18h.

Blocos consagrados do público dividirão atenção com cortejos ainda jovens no Carnaval do Rio. Haverá apresentação do já consagrado Boi Tolo, um dos maiores blocos informais do Rio, que reúne milhares de pessoas com cortejo que chega a durar até 12 horas nos domingos de Carnaval.

Neste domingo (7), ele encerrará as atividades do dia, com apresentação prevista para as 18h, na Praça 15. Os blocos da abertura não oficial estão reunidos em torno da chamada Desliga dos Blocos, grupo que faz oposição ao modelo de organização do Carnaval de rua elaborado na primeira administração do governo Eduardo Paes (PMDB), a partir de 2009.

O único que conta com autorização e que irá desfilar neste domingo (7), também no âmbito da abertura não oficial, é a Orquestra Voadora, que fará um ensaio aberto às 14h na praça Marechal Âncora, próxima à Praça 15. Cinco blocos farão apresentações sem cortejo na Praça 15, de 11h às 16h: Multibloco, Locomotiva da Baixada, Biquínis de Ogodô, Trombetas Cósmicas do Jardim Elétrico e Traz a Caçamba. Outros 11 blocos farão cortejos a partir do centro, caso de Fanfarra Black Clube; Cordão da Bola Laranja; Vem cá, minha flor; Orquestra Voadora; Maracutaia; Mulheres Rodadas; Me Enterra na Quarta; Bésame Mucho; Bloco das Tubas; Afrojazz; e Cordão do Boi Tolo. "A abertura não oficial começou em 2009 como um ato político contra o modelo estabelecido pela Prefeitura do Rio

. Com o passar do tempo, virou tradição. Os blocos interessados se reúnem e decidimos quem sai em qual hora e cada parte da cidade. Praticamente fazemos o trabalho da prefeitura de organizar a festa, mas sem as restrições e imposições do modelo", disse o advogado Edu Pereira, 41, integrante da Desliga e um dos fundadores do Boi Tolo.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Blocos que percorrerão a região central da cidade: 11h - escadaria da r. do Lavradio, Lapa, próximo ao prédio da Petrobras - Fanfarra Black Clube; 13h - praça da Cinelândia, centro do Rio - Cordão da Bola Laranja, encontra com o Vem Cá, Minha Flor; 14h - Buraco do Lume, centro, próximo ao edifício garagem Terminal Menezes Cortes - Vem Cá, Minha Flor; 14h - praça Marechal Âncora, a 200 metros da Praça 15 - Orquestra Voadora; 15h - obelisco da 1º de Março, centro do Rio - Maracutaia; 15h - atrás da Igreja da Candelária, próximo ao Boulevard Olímpico e à pira Olímpica - Mulheres Rodadas; 15h30 - MAM (Museu de Arte Moderna), aterro do Flamengo - Me Enterra Na Quarta; 16h - praça Mauá, centro, próximo ao Museu do Amanhã - Bésame Mucho; 17h - atrás da Igreja da Candelária, no Boulervard Olímpico - Bloco das Tubas (emendando o Bésame Mucho); 17h - estátua do João Cândido, praça XV, ao lado do terminal das Barcas para Niterói - Bloco do Afrojazz; 18h - praça 15, centro - Cordão do Boi Tolo. Blocos parados e apresentações concentrados na praça 15: 12h - local a definir - Multibloco; 14h - local a definir - Locomotiva da Baixada; 15h - praça 15 - Biquínis de Ogodô; 16h - praça 15 - Trombetas Cósmicas do Jardim Elétrico; 16h - local a definir - Traz a Caçamba; 16h - terminal das Barcas - Sinfônica Ambulante.