Eurico tenta suspender eleição e estender mandato

PEDRO IVO ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eurico Miranda não desistiu de reverter a derrota nas urnas e nas últimas decisões judiciais no imbróglio envolvendo a polêmica eleição do Vasco. Nesta sexta-feira (5), o presidente cruzmaltino entrou com agravo de instrumento solicitando que a Desembargadora Marcia Ferreira Alvarenga reconsidere suas últimas decisões e suspenda o processo eleitoral, prorrogando seu mandato até o fim do impasse judicial.

Em documento de 46 páginas assinado pelo renomado advogado Sérgio Bermudes e outros quatro sócios, o Vasco pede: "o agravante confia em que será reformada a r. decisão ora agravada, a fim de que seja parcialmente deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento de fls. 02/47, para que fique suspenso o procedimento eleitoral até o julgamento do agravo de instrumento, ficando prorrogados, assim, os mandatos dos atuais mandatários".

"É forçoso reconhecer que a suspensão do resultado das eleições e a prorrogação dos mandatos dos atuais mandatários é a medida que melhor preserva os interesses do clube e garante o menor impacto na vida administrativa do Clube enquanto sequer produzida a prova pericial necessária", completou a peça que tenta salvar a derrota parcial de Eurico Miranda.