Incêndio em Santos deixa quatro pessoas feridas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas ficaram feridas em um incêndio de grandes proporções que atingiu nesta sexta-feira (5) a comunidade Caminho São Sebastião, em Santos, no litoral paulista. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h00 e as chamas foram controladas cerca de uma hora depois. A operação está em fase de rescaldo. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a prefeitura de Santos, entre 60 e 80 barracos foram atingidos pelo fogo. Por volta das 18h30, as equipes da Assistência Social e da Defesa Civil já haviam feito o cadastro de 124 pessoas desalojadas. Os feridos foram levados ao pronto-socorro, mas nenhum em estado grave. Entre eles, três são mulheres, mas não apresentavam sinais de queimadura ou dificuldade respiratória, segundo informou a prefeitura. A quarta vítima é um homem de 37 anos que teve um corte no pé.