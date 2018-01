Flamengo acerta ida de Márcio Araújo para a Chapecoense

LÉO BURLÃ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense negociou a contratação do volante Márcio Araújo com o Flamengo. As duas partes confirmam o acerto, que estava por pequenos detalhes para ser sacramentado. O acordo prevê uma cessão sem custos e o camisa 8 assinará por dois anos.

A transação entre os clubes foi, na verdade, uma retomada já que desde o final de dezembro a Chapecoense se interessada pelo jogador. Só que, nas consultas iniciais, o time catarinense achou o salário de Márcio Araújo (Em torno de R$ 160 mil) alto demais para o padrão de seu elenco e desistiu da contratação.No início do ano, no entanto, as negociações voltaram e caminharam para uma solução positiva.

"Estávamos interessados, faltavam acertar alguns detalhes", afirmou o presidente da Chapecoense, Plínio de Inés David. Márcio Araújo estava no Flamengo há quase quatro anos, boa parte deles como titular. Mas sofreu forte rejeição da torcida rubro-negra que pedia sua saída. Além disso, com a chegada do técnico Reinaldo Rueda, perdeu a posição para Cuéllar, que passou a compor a dupla de volantes com William Arão.

O Flamengo segue o impasse causado pela indefinição da situação do técnico. Aos interlocutores do clube, o colombiano garante que o trabalho seguirá normalmente, mas a imprensa do Chile garante que o comandante tem um acordo selado para dirigir a seleção do país. A reapresentação de Rueda está marcada para a próxima segunda-feira, no Ninho do Urubu. O clube tem seguido o planejamento que foi traçado com o técnico ainda antes do final da Copa Sul-Americana.