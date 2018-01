Doria pede a Temer união nas eleições de 2018

JOSÉ MARQUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cotado como possível candidato ao governo de São Paulo, o prefeito da capital, João Doria (PSDB), disse ter pedido "entendimento" ao presidente Michel Temer (MDB) em 2018, tanto no plano estadual como no federal. Sem citar nominalmente seu partido ou o MDB, afirmou que espera alianças de partidos que tenham o mesmo "bom sentimento" em relação ao país nas eleições. Doria visitou o presidente em seu escritório em São Paulo na tarde desta sexta-feira (6).

No local, Temer passou o dia recebendo políticos. O prefeito nega que tenham falado sobre sua própria candidatura. "Não falamos sobre candidaturas individuais. Falamos sobre perspectivas de entendimento", disse Doria, ao sair do escritório. "Meu entendimento é que partidos que tenham o mesmo bom sentimento de defender o Brasil a democracia, o desenvolvimento econômico e principalmente defender o emprego e a renda devem estar juntos nessas eleições, seja no plano estadual ou no federal", afirmou.

O discurso é similar ao do governador Geraldo Alckmin, pré-candidato tucano à Presidência, de que é necessário "trabalhar para unir o país". Além de "perspectivas para as eleições no Estado de São Paulo", o prefeito afirma que tratou com o presidente de questões econômicas. Antes de Doria, Temer recebeu o ex-senador José Aníbal (PSDB), presidente do Instituto Teotônio Vilela, o presidente do Sebrae Guilherme Afif Domingos e o ex-ministro Delfim Netto.