Francischini e Bolsonaro (foto: Reprodução/Youtube)

A novela do partido de Jair Bolsonaro acabou. O deputado federal disse em Recife, juntamente com Fernando Francischini (SD), que acertaram com o PSL. Eles se reuniram com Luciano Bivar e bateram o martelo e o encontro terminou por volta das 19h. Clique aqui para ler o texto completo no Blog do Tupan.