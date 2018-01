Paraná fica sem Maidana, que acerta com o Atlético-MG

Maidana comemora gol pelo Paraná Clube (foto: Geraldo Bubniak)

THIAGO FERNANDES E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG acertou a chegada de Iago Maidana por empréstimo junto ao São Paulo. O zagueiro assinará até dezembro de 2018, conforme revelado por uma pessoa ligada ao atleta. O defensor de 21 anos tinha contrato com o Tricolor Paulista até setembro de 2018. Mas o clube estendeu o vínculo para negociá-lo à equipe de Minas Gerais.

O jogador foi destaque do Paraná Clube na Série B de 2017. O clube paranaense tentou renovar o empréstimo do jogador para 2018, mas não conseguiu.

Iago Maidana chega para reforçar um setor carente do Atlético em 2017. A contratação do atleta é um pedido de Oswaldo de Oliveira. O treinador não confia em todos os homens que têm à disposição no setor. Leonardo Silva e Gabriel são as unanimidades no clube. A chegada do atleta foi alinhavada por Marcelo Robalinho, empresário do jogador.

O agente recusou uma oferta do Bahia para levar o jogador à Cidade do Galo. Sem chances no São Paulo, Iago Maidana foi pivô de uma polêmica no Morumbi. Em 2015, a pedido do então presidente Carlos Miguel Aidar, o clube buscou o atleta por R$ 2,4 milhões. Dois dias antes, ele havia se transferido do Criciúma para o Monte Cristo por R$ 800 mil. Para contar com o atleta, o São Paulo ainda contou com ajuda de investidores, algo que fere o novo regulamento da Fifa.