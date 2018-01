Carnaval de SP já começa a esquentar com ensaios

SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ano de 2018 mal começou e o Carnaval pede passagem. Apesar de a festa acontecer oficialmente entre os dias 9 e 13 de fevereiro, ensaios das escolas de samba, festas e desfiles de blocos de rua já começam a agitar os foliões mais animados. O calendário oficial da folia ainda não foi divulgado pela gestão João Doria (PSDB), mas algumas prefeituras regionais já informaram a programação em suas áreas, como Butantã e Pirituba. Blocos tradicionais também apontam as datas de seus desfiles e eventos de preparação, os famosos esquentas. A badalada Vila Madalena (zona oeste), que chegou a ser ameaçada de perder a festa por Doria, ainda deve receber a batucada. O plano do prefeito era levar os tradicionais blocos de rua que circulam por ali para a avenida 23 de Maio, que liga o centro à zona sul da cidade. Após críticas, no entanto, a administração chegou a um consenso com representantes de blocos, garantindo que o modelo descentralizado será mantido. O Carnaval paulistano, porém, não será só na rua. Os ensaios técnicos das 34 agremiações de São Paulo começaram nesta sexta (5), com a Camisa Verde e Branco. Todas as escolas dos grupos Especial, de Acesso e de Acesso 2 farão seus últimos ajustes no Sambódromo do Anhembi (zona norte) até 2 de fevereiro. Ao todo, serão 17 dias de testes já no local da apresentação. As pessoas que quiserem vê-los não precisam pagar a entrada, restrita ao portão 29, na avenida Olavo Fontoura, 1.209, em Santana -ele é aberto sempre uma hora antes da primeira apresentação. Neste sábado (6), a partir das 19h, quem passa pela avenida são as escolas Brinco da Marquesa, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Império de Casa Verde e X-9 Paulistana. A Liga das Escolas de Samba de São Paulo divulgou nota informando que a Acadêmicos do Tucuruvi vai desfilar normalmente após o incêndio que destruiu 90% de suas fantasias e adereços, na madrugada desta quinta (4). A agremiação, no entanto, ficará isenta de julgamento, o que garante sua permanência no Grupo Especial. A decisão foi tomada durante reunião com os presidentes das 14 escolas do grupo de elite. CARNAVAL CARIOCA No Rio, ocorre neste domingo (7) a abertura do Carnaval de rua não oficial. Sem autorização da prefeitura, a festa acontece desde 2009, sempre no primeiro domingo após o Réveillon. Cerca de 20 blocos irão tocar no centro da cidade, na região da Praça 15, Lapa e Zona Portuária. Blocos famosos entre o público dividirão espaço com cortejos ainda jovens no Carnaval carioca. A primeira apresentação começa às 11h, e a última está marcada para as 18h. Quem encerra a folia é o já consagrado Boi Tolo, um dos maiores blocos informais do Rio, que reúne milhares de pessoas em desfiles que chegam a durar 12 horas. O único que tem autorização e vai participar neste domingo é o Orquestra Voadora, que fará um ensaio às 14h na praça Marechal Âncora. O evento é organizado pela chamada Desliga dos Blocos, grupo que faz oposição ao modelo de Carnaval de rua elaborado na primeira gestão do ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB), a partir de 2009. "A abertura não oficial começou como um ato político contra o modelo estabelecido pela prefeitura. Com o tempo, virou tradição", diz o advogado Edu Pereira, 41, um dos fundadores do Boi Tolo.